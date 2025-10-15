Todo listo para el béisbol: El divertido video con las ochos mascotas para festejar los 80 años de la LVBP que se volvió viral

Este 15 de octubre, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) da inicio a una nueva temporada y esta vez será una edición especial dedicada al mítico David Concepción.

Y precisamente para celebrar el inicio de la temporada, la LVBP publicó un divertido video con las ocho mascotas de la liga y muchos fanáticos aseguran que es un mensaje de unión.

«Ellos ya están preparados pa’ lo que se viene. Todo listo pa’ festejar 80 años de ‘Una Vida Una Liga'», indicó la LVBP.

En las imágenes se observan a Agui (Águilas del Zulia), Guarito (Cardenales de Lara), Capy (Navegantes del Magallanes), Leo (Leones del Caracas), Bravín (Bravos de Margarita), Tibu (Tiburones de La Guaira), Tigrito (Tigres de Aragua) y Caribito (Caribes de Anzoátegui) alistándose para el inicio de la temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LVBP (@lvbp_oficial)

La jornada inaugural se jugará esta noche, a las 7:00 p.m., en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Los Cardenales de Lara, actuales campeones, se enfrentarán a los Tigres de Aragua en un duelo que promete encender la pasión beisbolera.

Será un choque de alto voltaje, los crepusculares, comandados por César Izturis, quieren defender el título con la ofensiva que los coronó en la zafra pasada. Mientras que los aragüeños, bajo la dirección de Oswaldo “Ozzie” Guillén, buscarán iniciar con pie firme una campaña que se perfila reñida.

La zafra 2025-2026 contempla 56 juegos por equipo. Con series intensas entre rivales directos, un Round Robin decisivo y una Serie Final al mejor de siete encuentros, programada para finales de enero de 2026.

ANIVERSARIO DE LA LVBP

Para celebrar los 80 años de historia del circuito, la liga incorpora novedades. Cada equipo podrá alinear hasta seis jugadores importados, sumando talento de ligas caribeñas y filiales de Grandes Ligas.

Además, regresa el esperado Juego de Estrellas que se disputará en el Estadio Monumental Simón Bolívar, con votación popular para elegir a los titulares criollos.

“Estamos celebrando ocho décadas de pasión, historia y competitividad. La LVBP sigue siendo una de las ligas más queridas del Caribe”, declaró Giuseppe Palmisano, presidente de la liga, durante la presentación oficial el pasado 8 de octubre.

EL HOMENAJE AL «BIG SNAKE»

Cabe resaltar que la figura de David Concepción, quien conectó 2.306 hits en MLB y fue pieza clave en dos Series Mundiales, será el hilo conductor de toda la campaña.

“Es un honor celebrar a un venezolano que llevó el nombre del país con elegancia, disciplina y orgullo”, destacó Palmisano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿TE GUSTA EL BÉISBOL? ESTOS SON LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA ASISTIR A UN JUEGO DE LOS LEONES EN EL ESTADIO MONUMENTAL

La acción continuará el 16 de octubre, con duelos entre Bravos vs. Caribes, Leones vs. Tiburones y Águilas vs. Tigres. Con transmisiones abiertas y streaming nacional, la LVBP espera superar el récord de 1,4 millones de asistentes de la temporada anterior.

El campeón no solo levantará el trofeo, sino que obtendrá el pase directo a la Serie del Caribe 2026.