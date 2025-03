Las contundentes palabras de la boxeadora transgénero Imane Khelif a Trump, no renuncia a las olimpiadas de Los Ángeles 2028

La boxeadora argelina Imane Khelif, campeona olímpica en París 2024, declaró que no se dejará «intimidar» por el presidente de EEUU, Donald Trump. Señaló, que su objetivo, son los Juegos Olímpicos (JJOO) de Los Ángeles 2028.

Estas declaraciones surgen tras la polémica generada por un decreto firmado por Trump, que prohíbe a los atletas transgénero participar en deportes femeninos.

Durante los Juegos Olímpicos de París, Trump acusó a Khelif de ser un hombre, lo que desató un intenso debate sobre género y deporte.

Sin embargo, Khelif ha dejado claro que estas acusaciones no la afectan ni la desmotivan.

En una entrevista reciente, Khelif afirmó que su objetivo es ganar una segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La boxeadora, de 25 años, destacó que la experiencia en París fue un punto de inflexión en su carrera, ayudándola a descubrir su verdadero potencial. En Francia, vale recordar, se proclamó campeona olímpica en la categoría -66 kg y durante su participación.

“Voy a responderles de manera directa: el presidente de Estados Unidos ha publicado un decreto sobre las políticas de los transgéneros en Estados Unidos. Yo no soy transgénero, no me afecta y no me intimida”, declaró la boxeadora a la cadena británica ITV News.

Lo cierto, es que el caso de Khelif ha puesto de relieve las tensiones en torno a las políticas deportivas y los derechos de los atletas transgénero.

Aunque Khelif ha aclarado que no es transgénero, su caso ha sido utilizado como ejemplo en el debate impulsado por Trump y otros líderes políticos.

A pesar de las críticas, la boxeadora ha contado con el respaldo del Comité Olímpico Internacional, que permitió su participación en la categoría femenina.

En febrero, Trump firmó un decreto que prohíbe a los atletas transgénero participar en deportes femeninos, luego de que, durante los Juegos de París, el ahora presidente acusara a la boxeadora argelina de ser un hombre.

“Mi administración no se quedará cruzado de brazos para mirar cómo los hombres baten a deportistas femeninas”, dijo el mandatario en su oportunidad y refiriéndose a los Juegos de Los Ángeles 2028.