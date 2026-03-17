Este es el line up de Venezuela para la final del Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Venezuela se prepara para disputar esta noche la final del Clásico Mundial de Béisbol frente a Estados Unidos. A unas horas del partido, trascendieron detalles sobre el line up del equipo criollo.

El Team Beisbol Venezuela informó en sus redes sociales sobre la alineación de la selección para esta histórica jornada. «Así vamos a salir a la gran final ante Estados Unidos», indicó en X (Twitter).

Omar López, manager de Venezuela, decidió devolver a Salvador Pérez a la receptoría, manteniendo a Gleyber Torres y Eugenio Suárez. Mientras tanto, el abridor criollo será Eduardo Rodríguez. A continuación, el line up completo:

Ronald Acuña Jr. (Jardinero derecho) Maikel García (Tercera base) Luis Arráez (Primera base) Eugenio Suárez (Bateador designado) Gleyber Torres (Segunda base) Ezequiel Tovar (Campocorto) Wilyer Abreu (Jardinero izquierdo) Salvador Pérez (Catcher) Jackson Chourio (Jardinero central)

LINE UP DE EEUU

Por su parte, Estados Unidos también anunció el line up con el que hará frente a Venezuela. El manager norteamericano, Mark DeRosa, decidió que Nola McLean sea el abridor en la final del Clásico Mundial. Esta es la alineación completa:

Bobby Witt Jr. (Campocorto) Bryce Harper (Primera base) Aaron Judge (Jardinero derecho) Kyle Schwarber (Bateador designado) Alex Bregman (Tercera base) Roman Anthony (Jardinero izquierdo) Will Smith (Catcher) Brice Turang (Segunda base) Byron Buxton (Jardinero central)

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Se trata de un juego histórico para ambos equipos. Mientras que Venezuela busca ganar su primer título en el Clásico Mundial, Estados Unidos tiene el objetivo de convertirse en bicampeón de la justa.

Estados Unidos derrotó a Venezuela en los cuartos de final del Clásico Mundial de 2023, con un grand slam que finiquitó las aspiraciones criollas. Años después del partido, la selección buscará la revancha y hacer historia para el béisbol nacional.