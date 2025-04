Vocalista de Coldplay confesó que sufre depresión, estos son sus consejos para afrontarla

El cantante Chris Martin, líder de la famosa banda británica Coldplay, confesó esta semana que sufre de depresión y dio varios consejos a sus fanáticos que también padecen de esta complicada situación.

Martin grabó un video en medio de la calle en Hong Kong, en donde tendrá un concierto por la gira Music of the Spheres. Mientras que su carrera musical sigue siendo un éxito, el cantante admitió que su salud mental se ha visto afectada.

«Últimamente, he notado que algunas personas, incluyéndome a mí, están lidiando con la depresión», explicó Martin. A pesar de estos problemas, el cantante insistió en que no quiere preocupar a sus millones de fanáticos.

Martin sabe que algunos de sus fanáticos pueden estar sufriendo lo mismo que él. En tal sentido, hizo algunas recomendaciones de prácticas que le han ayudado a lidiar con la depresión durante la gira.

«Estas son algunas de las cosas que me están ayudando a mantenerme agradecido y feliz de estar vivo. Espero que estén bien y les mando mucho amor», afirmó Martin.

Chris Martin sharing some helpful tips on dealing with depression ❤️‍🩹 #ColdplayHongKong | via Coldplay on IG

You can find all the links here https://t.co/JomryjAbcb pic.twitter.com/Gq5mqeruBY

— Coldplaying (@coldplaying) April 14, 2025