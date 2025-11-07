Rompió el silencio el estilista involucrado en polémica con Miss Chile en el Miss Universo, esto dijo sobre lo ocurrido

El estilista que instó a Miss Chile a realizar el polémica TikTok haciendo referencia a la inhalación de drogas, rompió el silencio y ofreció sus disculpas por lo sucedido.

«Para ella y todos los que aman Miss Chile, siento profundamente lo que pasó. Me disculpo sinceramente con Miss Chile y todos los involucrados», dijo a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Makeup Artist Thailand (@eak_makeup)

«Lo que hice fue irreflexivo y sin ninguna intención oculta de dañar a la concursante o la imagen del país. Fue simplemente un contenido siguiendo una tendencia en línea actual. Les aseguro que algo así no volverá a suceder», añadió.

Tras estas declaraciones, la Miss Chile, Inna Moll, pidió que cesaran las críticas hacia el estilista.

«Por favor, no se lo tomen a mal ni dirijan molestias hacia los estilistas tailandeses, quienes, debido a las barreras del idioma, a veces enfrentan dificultades para una comunicación fluida. Ellos están trabajando con dedicación y la mejor disposición. Lo ocurrido no tuvo ninguna mala intención; por el contrario, forman parte de este proceso y valoramos su apoyo», dijo la organización Miss Chile en un mensaje compartido por Inna Moll en sus redes sociales.

En esta línea, aseguró que ahora las ganas que tiene de ganar son inmensas. «Prepárense, porque lo que viene es verdaderamente extraordinario. Tendremos una competencia en traje de baño desde Pattaya que dejará sin aliento, una entrevista personal con un outfit de otro mundo y una preliminar con pasarela y vestuario realmente inolvidable».

«Una miss triunfa por su fortaleza mental, por su resiliencia y por su capacidad para avanzar, incluso en los momentos desafiantes. Si alguien cree que un video puede detenernos, está muy equivocado. Aquí seguimos firmes, trabajando, soñando y preparándonos, porque es muy probable que este año hagamos historia», añadió.

«Lo que pensaron que nos afectaría, solo nos dio más fuerza y energía», concluyó.