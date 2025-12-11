Pica y se extiende: Alicia Machado tildó de «tremenda fracasada» a Jaqueline Aguilera y arremetió contra otra Miss Universo venezolana

Alicia Machado aclaró que cuando llamó «damas de compañía» a dos Miss Universo venezolanas se refería a Dayana Mendoza y María Gabriela Isler y arremetió esta vez contra la Miss Mundo 1995, Jacqueline Aguilera.

Horas atrás, Aguilera había reaccionado a los insultos de Machado a Mendoza e Isler: «Que feo hablar así de otras mujeres y de otras venezolanas y ponerlas en entredicho. Muy mal. Joseph Alicia, deberías retractarse», dijo la Miss Mundo.

Ante este tuit Machado no tardó en responder. «Vieron que la Aguilera salió defendiendo a sus aliadas y tirándome mierda, con lo que me importa. Esa sí ha sido una fracasada, ha sido una tremenda fracasada».

«En fin querida toda la vida me has caído como una patada en una teta a las 3 de la mañana. Bendito sea el creador», añadió en un en vivo en su cuenta en TikTok.

NUEVO ATAQUE A DAYANA MENDOZA

Machado también ahondó más en sus acusaciones en contra de la Miss Universo Dayana Mendoza. «Esta muchachita la Mendoza en 2016 me invita a Telemundo, invitaron a varias exreinas y en un pasillo yo me le fui a acercar porque no la conocía porque yo soy de la vieja guardia. Yo soy de las Miss Universo de la República de Venezuela, ellas pertenecen a las Miss Universo del chavismo, la República Bolivariana de Chávez. Ellas son las Miss Universo de Chávez. Yo no».

«Entonces me la consigo en el pasillo, me le acerco a saludarla y la tipa me tira un insulto, me dice que como se me ocurre a mí, que tal, que el señor Trump era prácticamente un mesías, que yo cómo me atrevía, que él era un hombre que me había hecho a mí ver lo que yo tenía que ver porque yo había sido una tipa que tal, delante de todo el mundo», relató en entrevista con Javier Ceriani.

Asimismo, aseguró que todo lo que ha dicho sobre ella es verdad. «Cuando yo digo algo de alguien, créeme que es por algo que lo estoy diciendo. Yo no ataco a la gente que me cae mal de gratis».

«Que sigan ladrando, ellas saben lo que hicieron. Ella estuvo dos años viviendo en Nueva York en un apartamento y la tenían de asistonta. Por eso es que terminó loca, fanática religiosa, no vez que las cárceles están llenas de evangélicos», aseveró.

ATAQUE A MARÍA GABRIELA ISLER

Asimismo, Machado reiteró la aclaratoria de que no llamó dama de compañía a Stefanía Fernández, de quién habló muy bien, sino que se refería a la Miss Universo 2013, María Gabriela Isler.

«Y a la otra, que le pregunten por el ruso, un ruso con el que después todos salieron a hacer negocios. Pregúntenle cuánto pagó el ruso para que ganara», indicó.

«Entonces cuando se ponen a hablar de Fátima y a esta niña tan bella y el fanatismo que a veces tienen los missológos. Yo no voy a apoyar a las misses del chavismo», concluyó.