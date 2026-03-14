¿Peligro real o montaje? El video de Katy Perry en llamas que se viralizó en las redes

Un video viral muestra a una mujer envuelta en llamas durante lo que parece ser el rodaje del nuevo videoclip de Katy Perry, titulado “Watch It Burn”, imágenes que desde ya circulan intensamente en plataformas sociales, generando una ola de reacciones entre los seguidores de la artista.

La figura en el clip avanza mientras el fuego consume su vestimenta, utilizando una técnica profesional de «full body burn». Este método suele emplearse en producciones cinematográficas bajo el estricto control de especialistas en seguridad y efectos especiales.

El público debate activamente si la persona en el video es realmente la intérprete de «Firework» o una doble de riesgo. Hasta el momento, el equipo de trabajo de Katy Perry mantiene absoluto silencio y no ha emitido declaraciones sobre la identidad de la protagonista.

El concepto del video parece alinearse con la temática de destrucción y renacimiento que sugiere el título de la canción. Pese a la intención artística, la crudeza de la escena ha provocado que muchos usuarios cuestionen la seguridad del set de grabación, reseñó La Kalle.

🚨 KATY PERRY BEHIND THE SCENES OF HER SONG “WATCH IT BURN” OMG 😭😭😭😭 pic.twitter.com/GbgRzOkXPM — Pop Drug (@PopDrug) March 13, 2026

DETALLES DEL VIDEO VIRAL

En la grabación se escuchan gritos de sorpresa por parte de los miembros del equipo de producción. Una persona corre rápidamente hacia la mujer para sofocar las llamas, aunque parece sufrir una lesión menor durante el intento de auxilio.

Otros trabajadores intervienen de inmediato con extintores para controlar el fuego y finalizar la secuencia. Este momento de alta tensión ha llevado a los seguidores a analizar cuadro por cuadro los movimientos y la silueta de la protagonista.

Algunos fanáticos aseguran reconocer la forma de caminar y la voz de la cantante en el material audiovisual. Mientras tanto, otros sostienen que se trata de una recreación profesional o de un montaje editado estratégicamente para atraer la atención global.

Persiste la incertidumbre sobre el estado de salud de Katy Perry ante la falta de una confirmación oficial. El video ha cumplido con su propósito de capturar la atención del mundo entero, consolidando una vez más el impacto mediático característico de la estrella.