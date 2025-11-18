«Decidí negarme a ser parte de esta farsa»: Jurado del Miss Universo renunció a pocos días del certamen y desató otro escándalo

Omar Harfouch, músico y empresario, quien figuraba entre los miembros del jurado para el Miss Universo 2025, anunció su renuncia alegando graves irregularidades y falta de transparencia en el proceso de selección de las semifinalistas.

En sus historias de Instagram, Harfouch aseguró sentir «profunda confusión y preocupación» tras enterarse, mediante redes sociales, de que se había conformado un jurado improvisado para elegir a las 30 semifinalistas entre las 122 concursantes, sin la presencia de ninguno de los ocho jueces oficiales, incluido él mismo.

Asimismo, indicó que los resultados de esa selección permanecen «en secreto».

También señaló que dicho jurado no oficial estaría compuesto por personas con «potenciales conflictos de interés», debido a relaciones personales con algunas concursantes. Incluso, la persona encargada de contabilizar los votos y manejar los resultados tendría también un conflicto de interés.

«Ayer, después de informar al comité de Miss Universe de mi desaprobación respecto a esta selección preliminar —realizada sin la presencia de los ocho jueces oficiales, incluido yo—, se apresuraron a publicar una lista de nombres asociados con la selección en su página de Instagram, sin especificar el papel que desempeñaron estas personas, creando aún más confusión», añadió.

Posteriormente, Harfouch también reveló que sostuvo una “conversación irrespetuosa” con Raúl Rocha, presidente de Miss Universe, sobre la falta de transparencia en el proceso de votación. Como resultado, tomó la decisión de abandonar el panel de jueces y distanciarse del certamen.

“Decidí renunciar al jurado y negarme a ser parte de esta farsa. Tampoco interpretaré la música que compuse para el evento”, afirmó Harfouch.